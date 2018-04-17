Официальный курс маната к мировым валютам на 17 апреля

17 апреля 2018 09:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,1051 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют

17.04.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

2.1051

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3203

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0841

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8331

1 бразильский реал

1 BRL

0.4973

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1411

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1592

1 чешская крона

1 CZK

0.0833

1 чилийский песо

1 CLP

0.285

1 китайский юань

1 CNY

0.2706

1 датская крона

1 DKK

0.2826

1 грузинский лари

1 GEL

0.704

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0259

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.4382

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0123

100 иранских риалов

100 IRR

0.0037

1 шведская крона

1 SEK

0.2022

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7698

1 израильский шекель

1 ILS

0.4819

1 канадский доллар

1 CAD

1.352

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6719

1 казахский тенге

1 KZT

0.0052

1 киргизский сом

1 KGS

0.0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1123

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4373

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0944

1 молдавская лея

1 MDL

0.1037

1 египетский фунт

1 EGP

0.0961

1 норвежская крона

1 NOK

0.2188

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0209

1 польский злотый

1 PLN

0.5069

1 российский рубль

1 RUB

0.0277

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.298

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4762

1 турецкая лира

1 TRY

0.415

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0578

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1922

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0652

100 японских иен

100 JPY

1.5879

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2484

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