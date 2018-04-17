МВФ улучшил прогнозы по росту экономики Азербайджана

17 апреля 2018 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз роста экономики Азербайджана в 2018 году с 1,3 до 2 процентов, следует из обновленного отчета World Economic Outlook.

Как отмечается, среди причин пересмотра - более высокий, чем ожидалось, объем государственных инвестиций в экономику. На 2019 год МВФ прогнозирует увеличение ВВП страны на 3,9 процента.

В целом, по данным аналитиков фонда, экономика стран СНГ в 2018 году вырастет на 2,2 процента, а в 2019 году - на 2,1 процента. По сравнению с январским отчетом, прогнозы по росту экономики региона СНГ остались без изменений.

“Совокупный рост в странах с формирующимся рынком и развивающейся экономикой продолжится дальше. Сильный рост будет наблюдаться в развивающихся странах Азии и Европы, а в странах экспортерах сырьевых товаров ожидается умеренный рост после трех лет слабого уровня добычи”, - говорится в отчете.

В отчете отмечается, что глобальная экономика в 2018-2019 годах вырастет на 3,9 процента.

Офис МВФ открыт в Баку в 1992 году. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года, у Азербайджана не возникало необходимости обращаться к МВФ за финансовой помощью, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций и миссий техпомощи по основным направлениям макроэкономической политики.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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