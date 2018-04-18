Официальный курс маната к мировым валютам на 18 апреля (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,1041 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют 18.04.2018 1 доллар США 1 USD 1.7 1 евро 1 EUR 2.1041 1 австралийский доллар 1 AUD 1.32 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0842 100 белорусских рублей 100 BYR 0.8331 1 бразильский реал 1 BRL 0.4989 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1416 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1593 1 чешская крона 1 CZK 0.0832 1 чилийский песо 1 CLP 0.285 1 китайский юань 1 CNY 0.2704 1 датская крона 1 DKK 0.2825 1 грузинский лари 1 GEL 0.6998 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2166 1 индийская рупия 1 INR 0.0259 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.4309 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0123 100 иранских риалов 100 IRR 0.0037 1 шведская крона 1 SEK 0.2023 1 швейцарский франк 1 CHF 1.7574 1 израильский шекель 1 ILS 0.4837 1 канадский доллар 1 CAD 1.3524 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6695 1 казахский тенге 1 KZT 0.0052 1 киргизский сом 1 KGS 0.0247 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1125 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.437 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0942 1 молдавская лея 1 MDL 0.1037 1 египетский фунт 1 EGP 0.096 1 норвежская крона 1 NOK 0.219 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0209 1 польский злотый 1 PLN 0.5055 1 российский рубль 1 RUB 0.0276 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2966 1 саудовский риал 1 SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.4777 1 турецкая лира 1 TRY 0.4152 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0579 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1921 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0652 100 японских иен 100 JPY 1.5835 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.2471

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