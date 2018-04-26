Международный банк Азербайджана провел день карьеры в UNEC

БАКУ /Trend/ - В центре карьеры Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) прошла презентация на тему «Знакомство с деловой средой Международного банка Азербайджана».

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, основной целью мероприятия стало ознакомление студентов UNEC с деятельностью Международного банка Азербайджана, информирование их о программах прохождения практики в банке, а также привлечение к участию в этих программах с целью поддержания их карьерного развития в сфере финансов, а также оказание поддержки молодежи в выборе направления своего карьерного пути.

Сотрудники банка проинформировали студентов о деятельности банка, его продуктах и услугах, программах по прохождению практики и многом другом. Также были даны рекомендации по грамотному составлению резюме, подготовке к прохождению интервью. Сотрудники банка ответили на вопросы, интересующие студентов и приняли их CV.

Директор департамента по управлению человеческими ресурсами и организационным работам Международного банка Азербайджана Шола Акперова заявила: «Международный банк Азербайджана намерен проводить подобные мероприятия и в других высших учебных заведениях с целью создания равных возможностей для студентов соответствующих специальностей и оказания им поддержки в построении карьеры, соответствующей их навыкам и знаниям».

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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