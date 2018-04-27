Уровень организации Кубка мира в Баку очень высок - итальянская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Уровень организации Кубка мира по художественной гимнастике в Баку очень высок, сказала в пятницу Trend итальянская гимнастка Милена Бальдассарри.

По ее словам, гимнастка осталась довольна своим выступлением.

"В упражнениях с обручем я выполнила все хорошо и довольна результатами. С мячом я, к сожалению, допустила ошибку, но все равно хорошо выступила", - сказала Бальдассарри.

Итальянская гимнастка отметила, что впервые выступает на турнире с таким уровнем организации.

"Я в первый раз в Баку, и мне здесь очень нравится. Город прекрасный, а арена еще красивее. В зале все идеально, он большой, хватает места и для тренировок, и для выступлений. Нравится просто все", - сказала "художница".

В пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день проходят квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с обручем и мячом и групповых команд с пятью обручами.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике состоится в Баку в шестой раз. В турнире, который пройдет 27-29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступят в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки будут соревноваться в составе команд в групповых упражнениях.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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