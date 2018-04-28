Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

28 апреля 2018 10:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

16 апреля

1,7

23 апреля

1,7

17 апреля

1,7

24 апреля

1,7

18 апреля

1,7

25 апреля

1,7

19 апреля

1,7

26 апреля

1,7

20 апреля

1,7

27 апреля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0272 маната (1,32 процента). Средневзвешенный курс составил 2,07372 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

16 апреля

2,0964

23 апреля

2,0862

17 апреля

2,1051

24 апреля

2,0763

18 апреля

2,1041

25 апреля

2,0771

19 апреля

2,1043

26 апреля

2,07

20 апреля

2,0981

27 апреля

2,059

Средний курс за неделю

2,1016

Средний курс за неделю

2,07372

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0007 маната (2,58 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02746 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

16 апреля

0,0269

23 апреля

0,0278

17 апреля

0,0277

24 апреля

0,0275

18 апреля

0,0276

25 апреля

0,0276

19 апреля

0,028

26 апреля

0,0273

20 апреля

0,0279

27 апреля

0,0271

Средний курс за неделю

0,02762

Средний курс за неделю

0,02746

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0009 маната (0,22 процента). Средневзвешенный курс составил 0,41652 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

16 апреля

0,4147

23 апреля

0,4183

17 апреля

0,415

24 апреля

0,4144

18 апреля

0,4152

25 апреля

0,4159

19 апреля

0,4229

26 апреля

0,4166

20 апреля

0,4202

27 апреля

0,4174

Средний курс за неделю

0,4176

Средний курс за неделю

0,41652

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов )

Твиттер: @IlkinShafiyev

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