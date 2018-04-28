Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 16 апреля 1,7 23 апреля 1,7 17 апреля 1,7 24 апреля 1,7 18 апреля 1,7 25 апреля 1,7 19 апреля 1,7 26 апреля 1,7 20 апреля 1,7 27 апреля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0272 маната (1,32 процента). Средневзвешенный курс составил 2,07372 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 16 апреля 2,0964 23 апреля 2,0862 17 апреля 2,1051 24 апреля 2,0763 18 апреля 2,1041 25 апреля 2,0771 19 апреля 2,1043 26 апреля 2,07 20 апреля 2,0981 27 апреля 2,059 Средний курс за неделю 2,1016 Средний курс за неделю 2,07372

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0007 маната (2,58 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02746 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 16 апреля 0,0269 23 апреля 0,0278 17 апреля 0,0277 24 апреля 0,0275 18 апреля 0,0276 25 апреля 0,0276 19 апреля 0,028 26 апреля 0,0273 20 апреля 0,0279 27 апреля 0,0271 Средний курс за неделю 0,02762 Средний курс за неделю 0,02746

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0009 маната (0,22 процента). Средневзвешенный курс составил 0,41652 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 16 апреля 0,4147 23 апреля 0,4183 17 апреля 0,415 24 апреля 0,4144 18 апреля 0,4152 25 апреля 0,4159 19 апреля 0,4229 26 апреля 0,4166 20 апреля 0,4202 27 апреля 0,4174 Средний курс за неделю 0,4176 Средний курс за неделю 0,41652

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов )

Твиттер: @IlkinShafiyev

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