В Туркменбаши открылся международный морской порт (ФОТО)

ТУРКМЕНБАШИ /Trend/ - В Туркменистане накануне состоялась торжественная церемония открытия международного морского порта в прикаспийском городе Туркменбаши, сообщает Trend. В церемонии принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В церемонии также приняли участие многочисленные иностранные гости, представители дипломатических миссий, среди которых были представители Азербайджана - министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, президент ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, генеральный директор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов, посол в Туркменистане Гасан Зейналов. Гости осмотрели портовый комплекс, им была представлена праздничная концертная программа.

Стоимость проекта, реализованного с 2014 года турецкой компанией Gap Inşaat, превышает 1,5 миллиарда долларов США.



С вводом в эксплуатацию нового порта, появятся большие возможности для отправки грузов, поступающих в Туркменбаши по маршруту «Шелкового пути» из стран Азии и Тихого океана, далее – в страны Европы через порты России, Азербайджана.

Новый порт занимает площадь около 152 гектаров и в этот комплекс вошли общий погрузочный терминал, терминал сыпучих грузов, терминал полипропилена, а также судостроительный и судоремонтный заводы. Сооружена также автодорога с эстакадными развязками, подведены железнодорожные пути. Общая протяжённость причалов, которые одновременно могут обслуживать 17 судов, составляет свыше 1800 метров. На территории порта построен судостроительный и судоремонтный завод «Балкан». Данное предприятие, имеющее возможность обработки 12 тысяч тонн стали в год, предназначено для постройки 4 судов и ремонта 20 судов.

Проект разработан в соответствии с международным стандартом «Зелёный порт» (Greenport). Ежегодная пропускная способность порта составит 17-18 миллионов тонн без учёта нефтепродуктов. Вместе с ранее действующим портом, этот показатель составит 25-26 миллионов тонн.



Международный паромный и пассажирский порт сможет обслуживать 300 тысяч пассажиров и 75 тысяч трейлеров в год. Контейнерный терминал рассчитан на среднегодовую мощность 400 тысяч TEU (20-футовых контейнеров).



Действующий в порту мультимодальный логистический центр будет осуществлять комплекс услуг по хранению и комбинированной обработке контейнерных грузов, доставленных авиа-, авто- и железнодорожным транспортом, обеспечивая их перегрузку на водный транспорт и обратно.

Новый морской порт призван стать важнейшим звеном формирования современной системы морских перевозок, создающим максимально благоприятные условия для выхода к Причерноморью, в направлении стран Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, позволяя значительно сократить расстояние и время в пути большим объемам груза. Новый порт в Туркменбаши также придаст импульс, развитию промышленной и транспортной инфраструктуры, привлечению инвестиций, будет способствовать увеличению потока туристов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Хазар Ахундов)

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