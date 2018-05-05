Положительные тенденции в экономике Азербайджана оказывают влияние и на банковский сектор - Палата

"Меры по диверсификации экономики, развитию бизнеса оказали положительное влияние на банковский сектор. 64 процента из выданных кредитов в Азербайджане в прошлом году пришлось на бизнес-кредиты. Такая же тенденция наблюдается и в текущем году", - отметил представитель Палаты.