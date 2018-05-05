Положительные тенденции в экономике Азербайджана оказывают влияние и на банковский сектор - Палата

5 мая 2018 18:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В банковском секторе Азербайджана наблюдаются положительные тенденции.

Об этом в субботу сказал глава управления внешнего контроля Палаты по надзору над финансовыми рынками Азербайджана Талех Нехмедов в ходе проходящего в Баку II Финансового и инвестиционного форума.

По его словам, из 30 функционирующих в Азербайджане банков 23 завершили 2017 год с прибылью.

"Меры по диверсификации экономики, развитию бизнеса оказали положительное влияние на банковский сектор. 64 процента из выданных кредитов в Азербайджане в прошлом году пришлось на бизнес-кредиты. Такая же тенденция наблюдается и в текущем году", - отметил представитель Палаты.

По данным Палаты, капитализация банковского сектора Азербайджана по итогам первого квартала 2018 года составила 3,87 миллиарда манатов, что на 4,34 процента или 160,9 миллионов манатов больше с показателем на начало года.

На отчетный период суммарные активы действующих в Азербайджане банков составили 27,9 миллиарда манатов, обязательства 24 миллиарда манатов. Объем депозитов населения в азербайджанских банках на конец марта составил 7,6 миллиарда манатов.

Официальный курс на пятое мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Илькин Шафиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекский банк осуществил первую иностранную транзакцию
Бизнес 2 мая 17:16
Национальный банк Узбекистана и «Эксимбанк» Турции заключили крупное кредитное соглашение
Бизнес 2 мая 13:34
Узбекский банк «Асака» и «Эксимбанк» Турции заключили кредитное соглашение
Бизнес 1 мая 12:55
Банки Казахстана сокращают объем просроченных кредитов
Бизнес 25 апреля 19:44
Клиенты узбекских банков смогут производить оплаты с помощью технологии NFC
ИКТ 23 апреля 19:56
Крупнейшие европейские банки выделили «Лукойл» кредит на строительство Кандымского ГПЗ
Бизнес 19 апреля 16:19
IFC помогает узбекскому «Hamkorbank» увеличить кредитование в нацвалюте
Бизнес 10 апреля 15:06
Банки Узбекистана и Таджикистана профинансируют внешнюю торговлю
Бизнес 5 апреля 09:18
В Узбекистане увеличили лимит на обналичивание с банковских карт
Бизнес 4 апреля 17:29
Объем вкладов в банках Казахстана сокращается
Бизнес 2 апреля 13:05
Центробанк Узбекистана призвали усилить меры для обеспечения устойчивости банков
Бизнес 31 марта 16:58
В Узбекистане клиенты банков смогут посещать их без предоставления паспортов
Бизнес 24 марта 12:07
В Казахстане реализуют госпрограмму доступного жилья
Бизнес 23 марта 13:35
Банки Узбекистана и Таджикистана договорились о финансировании узбекского экспорта
Бизнес 12 марта 12:22
Узбекский и Таджикский государственные банки договорились о предоставлении кредита
Бизнес 10 марта 12:56
Кредитный рынок Азербайджана: возобновился рост просроченных займов
Бизнес 7 марта 18:41
Узбекский коммерческий банк внедряет цифровые технологии SAP
Узбекистан 5 марта 10:07
Значение индикатора KazPrime на 29 января
Бизнес 29 января 10:53