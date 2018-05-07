В Шанхае открылась международная выставка велосипедов и мототранспорта Китая

Открытие 28-й международной выставки велосипедов и мототранспорта Китая состоялось сегодня в Национальном выставочном центре в Шанхае. Эта выставка превзошла предыдущие по площади проведения и количеству участников. На ней состоялось награждение десяти лучших товаров премией "Инновации в велосипедной индустрии Китая", сообщает агентство "Синьхуа".

Выставка проходит под лозунгом "Интеллектуальное производство - делимся с миром" и продлится до девятого мая.

Площадь выставки составляет около 180 тысяч квадратных метров, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году, здесь представлено 7 500 выставочных стендов, а также около 2000 участников - это заметный рост.

Награждение премией проводится уже на протяжении семи лет. Десять лучших продуктов демонстрируют инновации и трансформацию в исследовательской деятельности в сфере проектирования, технологии изготовления и материалов для велосипедов в Китае.

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