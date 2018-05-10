Венгрия и Узбекистан будут сотрудничать в сфере управления водными ресурсами

БАКУ /Trend/ - В столице Узбекистане состоялась встреча между исполняющим обязанности главы администрации Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым и мэром Будапешта Иштваном Тарлошом, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно информации, во время встречи был подписан меморандум о сотрудничестве. С целью дальнейшего развития и укрепления сотрудничества стороны договорились проводить совместные мероприятия и делиться опытом, информацией и знаниями в различных сферах.

Документ охватывает ряд направлений, таких как градостроительное проектирование и комплексное развитие города, пассажирский транспорт, управление водными ресурсами и очистка сточных вод, сотрудничество в экономике, в том числе между торгово-промышленными палатами городов, партнерство в социально-культурной сфере, развитие туризма и налаживание связей между разными организациями.

В ходе визита в Узбекистан делегация мэрии Будапешта также посетила Самарканд и Бухару.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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