Электропоезда Баку-Сумгайыт-Баку движутся по графику

4 июля 2018 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Электрические поезда Баку-Сумгайыт-Баку движутся по графику, говорится в соообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги», распространённом в среду.

"Из-за перебоев в подаче электричества, которые возникли по причине произошедшей третьего июля 2018 года аварии на Азербайджанской ТЭС, наблюдаются задержки в движении поездов, идущих из Баку в регионы и из регионов в Бакинский железнодорожный вокзал. Пассажирский поезд Астара-Горадиз-Баку своевременно, а Бейюк Кесик-Баку с опозданием на полтора часа доехали до Бакинской станции. Другие пассажирские поезда продолжают прибывать в Баку с опозданием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электрические поезда Баку-Сумгайыт-Баку движутся по графику.

"Для устранения плотности пассажиров в этом направлении на линию выпускаются двухгруппные поезда два раза в день", - говорится в сообщении.

(Текст: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Восстановлено движение поездов Баку-Сумгайыт-Баку
Экономика 3 июля 11:26
Проводится капремонт системы электроснабжения Бакинской пригородной железнодорожной линии (ФОТО)
Общество 2 июля 11:34
Вдвое выросло число пассажиров электричек Баку-Сумгайыт-Баку
Общество 29 июня 14:17
По маршруту Баку-Сумгайыт-Баку будут курсировать сдвоенные электрички
Общество 28 июня 15:55
В Баку обсуждают защиту профсоюзами трудовых прав транспортников (ФОТО)
Бизнес 27 июня 10:07
На двух станциях Азербайджанской железной дороги проводится капремонт главных путей (ФОТО)
Общество 22 июня 15:36
На станциях Гобустан и Гаджигабул идет монтаж новых стрелочных переводов (ФОТО)
Общество 21 июня 11:50
В Бакинском вагонном депо открылся новый спортзал (ФОТО)
Общество 20 июня 15:57
БТК послужит еще большему увеличению грузопотока в направлении Европа-Азия (ФОТО)
Экономика 13 июня 16:47
В дни праздника Рамазан "Азербайджанские железные дороги" будут работать в усиленном режиме
Общество 13 июня 11:15
ЗАО «Азербайджанские железные дороги» приняло участие в сессии международной организации (ФОТО)
Экономика 12 июня 20:33
На станции Пута осуществляется монтаж новых стрелочных переводов (ФОТО)
Общество 7 июня 12:30
В Баку в эксплуатацию после ремонта сданы два медучреждения (ФОТО)
Общество 4 июня 14:43
Проверено текущее состояние работ на Бакинской пригородной железнодорожной линии (ФОТО)
Общество 30 мая 17:17
Начался капремонт главных путей станции Салахлы линии Баку - Бёюк-Кесик (ФОТО)
Экономика 25 мая 20:34
ЗАО «Азербайджанские железные дороги» будет работать в усиленном режиме во время праздников
Общество 15 марта 23:26
Продолжается капремонт железной дороги Баку - Бёюк-Кесик (ФОТО)
Бизнес 12 марта 18:00
Первый азербайджанский грузовой поезд по железной дороге БТК прибыл в Турцию
Бизнес 5 декабря 2017 22:38