ЕБРР: Финцентр «Астана» поможет создать конкурентоспособный рынок в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), поможет создать конкурентоспособный финансовый рынок в Казахстане, сказала управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Центральной Азии Наталья Ханженкова, говорится в сообщении, размещенном на сайте банка.

«Я уверена, что развитие МФЦА поможет создать конкурентоспособный, эффективный и прозрачный финансовый рынок в Казахстане, Центральной Азии и в более широком регионе», - отметила Ханженкова.

Как отмечается в сообщении ЕБРР, МФЦА играет важную роль в общей повестке реформ в стране. Центр поможет направлять отечественные и иностранные инвестиции в Казахстан, стимулировать рост и устанавливать новые стандарты корпоративного управления, говорится в сообщении.

Ожидается, что Центр привлечет международных инвесторов, для финансирования крупномасштабных инфраструктурных проектов и будет играть жизненно важную роль в приватизации «голубых фишек» (на фондовом рынке голубыми фишками называют акции самых надежных компаний), говорится в сообщении.

Отметим, что Международный финансовый центр «Астана» - это финансовый хаб для государств Центральной Азии, Южного Кавказа, ЕАЭС, стран Ближнего Востока, территории Западного Китая, Монголии и стран Европы.

МФЦА будет располагаться на территории ЭКСПО - 2017 и использовать современную инфраструктуру и передовые технологии.

Основные направления деятельности МФЦА - развитие рынка капитала, управление активами, управление активами состоятельных частных лиц, исламские финансы, новые финансовые технологии.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.