Таможня Азербайджана значительно увеличила отчисления в госбюджет

5 июля 2018 19:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2018 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в госбюджет 1,62 миллиарда манатов, что на 38,5 процента превышает показатель аналогичного периода 2017 года, сообщает в четверг ГТК.

При этом отчисления за июнь составили 293,36 миллиона манатов. В прошлом месяце поступления от таможенных пошлин составили 70,69 миллиона манатов, НДС - 202,36 миллиона манатов, акцизов - 17,33 миллиона манатов, дорожного налога - 2,98 миллиона манатов.

По сравнению с июнем 2017 года поступления от таможенных пошлин выросли на 32,3 процента, от НДС - на 52,3 процента, акцизов – в 2,4 раза, дорожного налога – на 10,6 процента.

Прогноз по таможенным поступлениям в госбюджет Азербайджана на 2018 год составляет 3,215 миллиарда манатов.

Официальный курс на пятое июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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