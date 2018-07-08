Азербайджан увеличит экспорт фундука в Европу

БАКУ /Trend/ - Ассоциация производителей и экспортеров фундука намерена расширить на европейском рынке географию экспорта фундука, сказал Trend председатель ассоциации Исмаил Оруджев.

По его словам, на минувшей неделе по линии AZPROMO состоялась экспортная миссия в Швейцарию, в которой приняли участие примерно 12 местных производителей.

"В вопросе экспорта продукции важно наличие био-сертификата, и в рамках экспортной миссии была достигнута предварительная договоренность с местным экспортером, обладающим данным сертификатом. В прошлом году общий объем экспорта в Швейцарию составил 22 тонны. В этом году мы ожидаем увеличения данного показателя. Также будем стараться расширить на европейском рынке географию экспорта. В октябре экспортёры примут участие в выставке SIAL PARIS", - сказал Оруджев.

Услуги логистики в Европе, сказал председатель ассоциации, обходятся дорого, и помимо прочего на азербайджанскую продукцию внутри Европы применяется налог в размере 3,2 процента.

"Как известно, недавно в Азербайджане был расширен список продукции, к которой применяется экспортное поощрение, и к существующему списку товаров и продукции были добавлены также и орехи. Поэтому это поощрение со стороны государства дает нам конкурентное преимущество, и мы будем стараться расширить географию нашего экспорта", - сказал Оруджев.

В прошлом году, по его словам, объем экспорта фундука составил 20 842 тонны. На первом месте среди импортеров фундука Италия, куда было поставлено примерно девять тысяч тонн очищенных лесных орехов. На втором месте Россия – свыше шести тысячи тонн и на третьем Германия – более трех тысяч тонн.

"Сейчас мы стараемся диверсифицировать рынок и выйти на другие рынки. Мы уже начали поставлять продукцию в Дубай и Тунис", - сказал Оруджев.

Что касается в целом объемов производства фундука в стране, то, по мнению Оруджева, если погодные условия будут приемлемыми, производство фундука удастся увеличить на 5-10 процентов по сравнению с прошлогодним показателем, что составит порядка 60 – 65 тысяч тонн.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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