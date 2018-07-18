GM Uzbekistan создал испытательную лабораторию для узбекского автопрома

БАКУ /Trend/ - Узбекский автопроизводитель GM Uzbekistan запустил центральную испытательно-измерительную лабораторию для бесплатного испытания и сертификации локализуемых частей автомобилей, передаёт портал "UzDaily.uz".

Лаборатория открыта в целях создания дополнительных возможностей для предпринимателей, желающих начать деятельность по локализации производства комплектующих частей автомобилей.

В лаборатории, оснащенной современными приборами и оборудованием высокой точности и надежности, работают специалисты высокой квалификации, прошедшие учебные курсы агентства «Узстандарт» и других специализированных учреждений.

В лаборатории имеется необходимое современное оборудование для испытаний образцов деталей на светостойкость, коррозионную устойчивость, погодоустойчивость, растяжение и сжатие.

Также при лаборатории запущен информационно-ресурсный центр, где можно получить квалифицированную информационную поддержку по вопросам проведения испытаний локализуемых частей.

Лаборатория аккредитована агентством «Узстандарт» сроком до 2020 года и сертифицирована Турецким международным сертификационным органом TURKAK в соответствии с ISO/IEC 17025:2007».

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