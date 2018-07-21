В столице Казахстана создан клуб предпринимателей

БАКУ /Trend/ - Для улучшения бизнес-климата в столице Казахстана и доступности государственных услуг для предпринимателей малого и среднего бизнеса городской администрацией Астаны разработан график мероприятий по проведению консультаций для бизнеса на территории банков второго уровня, передаёт МИА "Казинформ".

Предприниматель Замир Болысбек пришел на мероприятие с предложением сотрудничества с государственными организациями, банками второго уровня и представителями малого и среднего бизнеса. Идея его проекта заключается в том, чтобы объединить предпринимателей в один клуб, в котором они могли бы обмениваться идеями, сотрудничать, быть полезными друг другу, генерировать новые идеи, тем самым развивать свой бизнес.

«Клуб - это сообщество предпринимателей и деловых людей, которые объединяются по интересам. Это встречи, нетворкинги, мастер-классы, за счет тесного контакта люди решают свои проблемы, получают полезные советы, у нас есть в программе совместные пробежки, посещение предприятий членов - участников клуба. Мы видим свое дальнейшее развитие именно в таком ключе - усиление контактов, связей предпринимателей по всему Казахстану», - сказал Болысбек.

В настоящее время проект запущен и работает на бесплатной основе. В перспективе - сотрудничество с университетами и бизнес-школами, где участники клуба могли бы проходить обучение, повышать свою квалификацию именно в том направлении, которое их интересует. Кроме того, предприниматель нацелен на приобретение франшизы Business Network International (BNI) - международной сети бизнес-клубов по миру.

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