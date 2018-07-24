JPMorgan Chase поможет Узбекистану в получении кредитного рейтинга и выпуске облигаций

БАКУ /Trend/ - Узбекистан привлёк крупнейший банк США по объёму активов и крупнейший банк мира по рыночной капитализации JPMorgan Chase для консультирования в получении суверенного кредитного рейтинга и выпуска суверенных облигаций, передаёт "Подробно.uz" со ссылкой на постановление президента Узбекистана.

Как отмечается в документе, в Узбекистане сегодня не на должном уровне ведутся работы по интеграции с международными рынками капитала, что ограничивает возможности по привлечению дополнительных источников внешнего финансирования и расширению их объемов.

"Проведенное изучение показывает необходимость получения суверенного кредитного рейтинга страны, позволяющего получить корпоративные рейтинги ведущими банками и крупными предприятиями Узбекистана и существенно расширить возможности республики по привлечению иностранных инвестиций и займов без предоставления государственных гарантий", – говорится в постановлении.

Мирзиёев поручил министру финансов подписать соответствующие соглашения с консорциумом банков во главе с JPMorgan Chase, а также, по итогам отбора, с соответствующими международными компаниями об оказании консультационных и иных услуг в процессе получения суверенного кредитного рейтинга, выпуска и размещения суверенных облигаций, а также с рейтинговыми агентствами для получения суверенного кредитного рейтинга.

Кроме того, Минфин должен до конца июля внести на рассмотрение правительства "дорожную карту" по получению суверенного кредитного рейтинга, а также выпуску и размещению суверенных облигаций.

Средства, поступающие от размещения суверенных облигаций будут направляться органам исполнительной власти на местах с последующим вложением в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт доступного жилья, автомобильных дорог, улучшение питьевого водоснабжения и канализации, благоустройство городов и сел, в том числе в рамках программ "Обод кишлок" [Благоустроенное село] и "Обод махалла" [Благоустроенный двор], а также других объектов инфраструктуры.

Напомним, ранее стало известно, что американская McKinsey & Company будет отвечать за развитие химической промышленности и привлечение в нее иностранных инвестиций, а Boston Consulting Group – разработку комплексной стратегии развития нефтегазовой отрасли, определение и проработку перспективных инвестиционных проектов, поддержку привлечения иностранных инвесторов в разведку, освоение, производство и переработку углеводородного сырья.

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