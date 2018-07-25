Россия инвестировала в экономику Азербайджана почти $4 млрд (ФОТО)

25 июля 2018 15:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия инвестировала в экономику Азербайджана почти четыре миллиарда долларов.

Об этом сказал находящийся в Москве министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным.

Мустафаев отметил, что азербайджанские инвестиции в экономику России превысили один миллиард долларов.

Было отмечено, что Россия один из основных торговых партнеров Азербайджана и в 2017 году товарооборот между странами увеличился на 22 процента.

Динамика роста торговых связей продолжилась и в первом полугодии 2018 года, и за этот период товарооборот между странами вырос на 20 процентов.

В экспорте ненефтяной продукции из Азербайджана Россия занимает первое место.

Министр экономического развития России, сопредседатель двусторонней межправкомиссии Максим Орешкин отметил, что президенты Азербайджана и России придают большое значение дальнейшему расширению сотрудничества между странами, подчеркнул наличие высокого потенциала для развития торгово-экономических связей.

На встрече были обсуждены вопросы развития связей в сельскохозяйственной, финансовой, налоговой, таможенной, туристической, гуманитарной сферах, а также в сферах образования, спорта и др., расширения бизнес-сотрудничества, организации совместных предприятий в различных сферах, создания Торговых домов Азербайджана и логистических центров в России, увеличения экспорта винодельческой продукции, усиления сотрудничества в транспортной сфере, развития транспортного коридора «Север-Юг».

На двусторонней встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся договорно-правовой базы, азербайджано-российского регионального форума, который планируется провести в сентябре, и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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