В первой половине 2018 г. в Китае создано 7,52 млн новых рабочих мест

27 июля 2018 11:08 (UTC+04:00)

В первой половине 2018 года в Китае было создано 7,52 миллиона новых рабочих мест, что на 170 тысяч человек больше прошлогоднего показателя в аналогичный период, передает "Синьхуа" со ссылкой на министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР.

Данные показывают, что по состоянию на конец июня этого года, уровень зарегистрированной безработицы в городах и поселках страны составил 3,83 процента, снизившись на 0,12 процентного пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"В первом полугодии ситуация с занятостью в Китае в общем была стабильной, при стабильности были сделаны новые сдвиги", - заявил представитель министерства Лу Айхун.

По его словам, увеличение занятости и повышение ее качества можно объяснить умеренно высокими темпами роста китайской экономики, оптимизацией и модернизацией экономической структуры, а также увеличением количества субъектов рынка на фоне непрерывного улучшения деловой среды.

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