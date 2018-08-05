На рынке недвижимости Баку ожидается рост цен

5 августа 2018 20:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До конца года цены на рынке недвижимости Баку могут вырасти на шесть процентов, считает генеральный директор консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов.

В беседе с Trend Ибрагимов отметил, что в целом недвижимое имущество в столице дорожает. Однако происходит это преимущественно за счет рынков коммерческого жилья, земли, индивидуальных и дачных домов.

Так, в январе-июне 2018 года стоимость земли выросла на 3,32 процента, коммерческих объектов - на 0,23 процента, а стоимость их аренды подорожала на 1,46 процента. Наибольший рост с начала года был зафиксирован в ценах на индивидуальные и дачные дома - на 13,27 процента.

Строительный сектор Азербайджана постепенно восстанавливается после застоя последних двух-трех лет. В течение первого полугодия 2018 года объемы строительства в стране составили 463,8 миллиона долларов (рост за год на 17,6 процента). С начала года в эксплуатацию было сдано жилых домов общей площадью в 946,4 тысяч квадратных метров, что на 12,9 процента больше показателя января-июня 2017 года.

Отчасти росту цен способствует спрос на приобретение жилья в ипотеку. Согласно данным Центрального банка, за пять месяцев текущего года по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда в стране было выдано ипотечных кредитов на 98,4 миллиона манатов, что более чем наполовину превышает показатели января-мая 2017 года (65,1 миллиона манатов).

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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