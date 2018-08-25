Минфин Азербайджана выпускает облигации с доходностью 9%

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 28 августа состоится аукцион по размещению среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на 15 миллионов манатов, сообщает БФБ.

На аукцион будут выставлены 150 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и сроком обращения 1 092 дня. Срок оплаты по облигациям - 24 августа 2021 года.

Процентная ставка по облигациям составляет девять процентов. Выплаты по процентам будут осуществляться 26 февраля 2019 года, 27 августа 2019 года, 25 февраля 2020 года, 25 августа 2020 года, 23 февраля 2021 года и 24 августа 2021 года.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 25 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.