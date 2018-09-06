Спрос на ноты Центробанка Азербайджана наполовину превысил предложение

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 300 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней, сообщает БФБ.
Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение на 54,5 процента - банки подали заявки на 463,6 миллиона манатов.
Заявки были поданы по средней цене в 99,3812 маната (с доходностью в 8,01 процента).
Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,3812 маната (8,01 процента), средневзвешенная цена установлена Центральным банком также в 99,3812 маната (8,01 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 300 миллионов манатов.
Последний срок оплаты по нотам – третье октября 2018 года.
Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.
Официальный курс на шестое сентября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Азад Гасанли)
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