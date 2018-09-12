Спрос на облигации минфина Азербайджана почти впятеро превысил предложение

12 сентября 2018 09:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана на десять миллионов манатов со сроком обращения 182 дня, сообщает БФБ.

Заявки на облигации были поданы 15 инвесторами на общую сумму 46,16 миллиона манатов.

Заявки представлены в ценовом диапазоне 94,3543 маната (при доходности в 12,0661 процента) и 97,1106 маната (шесть процентов).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 96,4148 манатов (7,4986 процента), средневзвешенная цена составила 96,4633 маната (7,3935 процента).

Последний срок оплаты по облигациям – седьмое апреля 2020 года.

Срок оплаты по облигациям – 12 марта 2019 года.

Официальный курс на 12 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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