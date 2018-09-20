IFC обнародовала объем инвестиций в проекты в Казахстане

20 сентября 2018 10:35 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Душанбе министры стран ШОС обсудили экономическое сотрудничество
Таджикистан 10:41
Компания Роснано поставит Казахстану продукцию на 130 млн рублей
Казахстан 19 сентября 20:44
В Казахстане планируется простроить новые аэропорты
Казахстан 19 сентября 17:09
СЭЗ на Байконуре позволит найти инвесторов
Казахстан 19 сентября 16:58
Автобусный парк Шимкента планируется обновить новыми транспортными средствами
Казахстан 19 сентября 16:05
Казахстан намерен инвестировать в страны Африки
Казахстан 19 сентября 15:59
Лента новостей
В заложниках у армян остаются 29 детей, 98 женщин и 112 стариков – Госкомитет Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 10:47
"Легенда интернета" Пол Викси посетит крупный юбилейный ИТ-саммит в Ташкенте
ИКТ 10:46
Азербайджан значительно сократит выработку вызывающих парниковый эффект газов
Бизнес 10:44
MAN Auto-Uzbekistan представит новую инновационную модель тягача
Бизнес 10:43
В Душанбе министры стран ШОС обсудили экономическое сотрудничество
Таджикистан 10:41
В Азербайджане утвержден порядок субсидирования пчеловодов
Бизнес 10:15
Дипломаты Беларуси и Швеции обсудили взаимодействие по линии Беларусь-ЕС
Беларусь 10:15
На Филиппинах сошел мощный оползень
Другие страны 10:12
Марош Шевчович: Азербайджан и весь прикаспийский регион являются важными партнерами Европы в сфере энергетики
Энергетика 10:10