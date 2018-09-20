"Южный газовый коридор" сможет обеспечивать около 50% потребностей Балкан в природном газе - министр (версия 2)

20 сентября 2018 11:20 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Проект "Южный газовый коридор" (ЮГК) в перспективе сможет обеспечивать около 40-50 процентов потребностей балканских стран в природном газе.

Об этом сказал в четверг министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе VII международного форума Caspian Energy 2018.

"Говоря о стратегическом значении проекта, нужно учитывать, что он направлен на Восточную Европу, чувствительный регион с точки зрения энергобезопасности. Он сможет обеспечить до 30-35 процентов потребностей в газе Болгарии и Греции, и, на первоначальном этапе, приблизительно 10 процентов общих потребностей Италии, а на втором этапе превратится в газовый узел для этой страны. С помощью интерконнекторов проект сможет обеспечивать около 40-50 процентов потребностей балканских стран", - сказал Шахбазов.

Он подчеркнул, что в будущем объемы поставок газа через ЮГК могут увеличиться.

"Пропускная способность проекта не ограничивается единым объемом. В будущем по нему может экспортироваться газ не только с "Шахдениз-2", но и с других месторождений", - сказал министр.

Отметим, что «Южный газовый коридор» (ЮГК) является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 16 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. В Турцию ежегодно будет поступать шесть миллиардов кубометров топлива, в Европу - 10 миллиардов кубометров.

29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта «Южный газовый коридор», а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия одной из составных частей ЮГК – Трансанатолийского трубопровода TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения «Шах Дениз» уже пошел по первому сегменту «Южного газового коридора» - с расширенного для «Шах Дениз-2» Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ поступил на территорию Турции. В 2020 году, после ввода в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода, топливо будет доставляться на рынки Европы.

(Автор: Илькин Шафиев)

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