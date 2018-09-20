Реформы в таможенной сфере Азербайджана охватят три направления - зампред Госкомтаможни

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана практически завершил первый этап реформирования таможенной сферы страны, сказал в четверг в ходе своего выступления на VII Международном форуме Caspian Energy 2018 заместитель председателя ГТК Игбал Бабаев.

По его словам, в целом реформы реализуются в трех направлениях - развитие связей между таможней и бизнесом, между таможней и правительством, а также между различными таможенными структурами.

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