Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе одна унция золота в Азербайджане подорожала на 18,887 маната (0,9271 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2046,555625 маната.

Изменение стоимости унции золота 10 сентября 2028,304 17 сентября 2031,4065 11 сентября 2029,7575 18 сентября 2037,1270 12 сентября 2029,222 18 сентября 2043,5190 13 сентября 2047,514 20 сентября 2049,5625 14 сентября 2048,908 21 сентября 2056,0140 Средний курс за неделю 2036,7411 Средний курс за неделю 2046,555625

На прошедшей неделе одна унция серебра подорожала на 0,4196 маната (1,7458 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции серебра составила 24,2478 маната.

Изменение стоимости унции серебра 10 сентября 23,9837 17 сентября 23,9462 11 сентября 24,0502 18 сентября 24,0344 12 сентября 23,9715 18 сентября 24,1462 13 сентября 24,1912 20 сентября 24,3566 14 сентября 24,2162 21 сентября 24,4540 Средний курс за неделю 24,08256 Средний курс за неделю 24,2478

На прошедшей неделе одна унция платины подорожала на 61,948 маната (4,5559 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1393,8725 маната.

Изменение стоимости унции платины 10 сентября 1325,626 17 сентября 1348,9585 11 сентября 1340,8155 18 сентября 1359,7450 12 сентября 1341,1725 18 сентября 1391,0505 13 сентября 1362,805 20 сентября 1403,0015 14 сентября 1374,195 21 сентября 1421,6930 Средний курс за неделю 1348,9228 Средний курс за неделю 1393,8725

На прошедшей неделе одна унция палладия подорожала на 114,104 маната (6,8057 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции палладия составила 1741,0295 маната.

Изменение стоимости унции палладия 10 сентября 1664,929 17 сентября 1661,3590 11 сентября 1666,374 18 сентября 1676,5910 12 сентября 1658,3755 18 сентября 1729,0020 13 сентября 1659,2595 20 сентября 1767,8300 14 сентября 1673,99 21 сентября 1790,6950 Средний курс за неделю 1664,5936 Средний курс за неделю 1741,0295

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.