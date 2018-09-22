Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе одна унция золота в Азербайджане подорожала на 18,887 маната (0,9271 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2046,555625 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
10 сентября
|
2028,304
|
17 сентября
|
2031,4065
|
11 сентября
|
2029,7575
|
18 сентября
|
2037,1270
|
12 сентября
|
2029,222
|
18 сентября
|
2043,5190
|
13 сентября
|
2047,514
|
20 сентября
|
2049,5625
|
14 сентября
|
2048,908
|
21 сентября
|
2056,0140
|
Средний курс за неделю
|
2036,7411
|
Средний курс за неделю
|
2046,555625
На прошедшей неделе одна унция серебра подорожала на 0,4196 маната (1,7458 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции серебра составила 24,2478 маната.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
10 сентября
|
23,9837
|
17 сентября
|
23,9462
|
11 сентября
|
24,0502
|
18 сентября
|
24,0344
|
12 сентября
|
23,9715
|
18 сентября
|
24,1462
|
13 сентября
|
24,1912
|
20 сентября
|
24,3566
|
14 сентября
|
24,2162
|
21 сентября
|
24,4540
|
Средний курс за неделю
|
24,08256
|
Средний курс за неделю
|
24,2478
На прошедшей неделе одна унция платины подорожала на 61,948 маната (4,5559 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1393,8725 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
10 сентября
|
1325,626
|
17 сентября
|
1348,9585
|
11 сентября
|
1340,8155
|
18 сентября
|
1359,7450
|
12 сентября
|
1341,1725
|
18 сентября
|
1391,0505
|
13 сентября
|
1362,805
|
20 сентября
|
1403,0015
|
14 сентября
|
1374,195
|
21 сентября
|
1421,6930
|
Средний курс за неделю
|
1348,9228
|
Средний курс за неделю
|
1393,8725
На прошедшей неделе одна унция палладия подорожала на 114,104 маната (6,8057 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции палладия составила 1741,0295 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
10 сентября
|
1664,929
|
17 сентября
|
1661,3590
|
11 сентября
|
1666,374
|
18 сентября
|
1676,5910
|
12 сентября
|
1658,3755
|
18 сентября
|
1729,0020
|
13 сентября
|
1659,2595
|
20 сентября
|
1767,8300
|
14 сентября
|
1673,99
|
21 сентября
|
1790,6950
|
Средний курс за неделю
|
1664,5936
|
Средний курс за неделю
|
1741,0295
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)
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