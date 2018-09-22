Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

22 сентября 2018 11:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе одна унция золота в Азербайджане подорожала на 18,887 маната (0,9271 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2046,555625 маната.

Изменение стоимости унции золота

10 сентября

2028,304

17 сентября

2031,4065

11 сентября

2029,7575

18 сентября

2037,1270

12 сентября

2029,222

18 сентября

2043,5190

13 сентября

2047,514

20 сентября

2049,5625

14 сентября

2048,908

21 сентября

2056,0140

Средний курс за неделю

2036,7411

Средний курс за неделю

2046,555625

На прошедшей неделе одна унция серебра подорожала на 0,4196 маната (1,7458 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции серебра составила 24,2478 маната.

Изменение стоимости унции серебра

10 сентября

23,9837

17 сентября

23,9462

11 сентября

24,0502

18 сентября

24,0344

12 сентября

23,9715

18 сентября

24,1462

13 сентября

24,1912

20 сентября

24,3566

14 сентября

24,2162

21 сентября

24,4540

Средний курс за неделю

24,08256

Средний курс за неделю

24,2478

На прошедшей неделе одна унция платины подорожала на 61,948 маната (4,5559 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1393,8725 маната.

Изменение стоимости унции платины

10 сентября

1325,626

17 сентября

1348,9585

11 сентября

1340,8155

18 сентября

1359,7450

12 сентября

1341,1725

18 сентября

1391,0505

13 сентября

1362,805

20 сентября

1403,0015

14 сентября

1374,195

21 сентября

1421,6930

Средний курс за неделю

1348,9228

Средний курс за неделю

1393,8725

На прошедшей неделе одна унция палладия подорожала на 114,104 маната (6,8057 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции палладия составила 1741,0295 маната.

Изменение стоимости унции палладия

10 сентября

1664,929

17 сентября

1661,3590

11 сентября

1666,374

18 сентября

1676,5910

12 сентября

1658,3755

18 сентября

1729,0020

13 сентября

1659,2595

20 сентября

1767,8300

14 сентября

1673,99

21 сентября

1790,6950

Средний курс за неделю

1664,5936

Средний курс за неделю

1741,0295

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 21 сентября
Бизнес 21 сентября 10:09
Золотые и серебрянные слитки в Азербайджане продолжают дорожать
Бизнес 21 сентября 10:04
Казахстан увеличил производство золота
Казахстан 20 сентября 12:07
Официальный курс маната к мировым валютам на 20 сентября
Бизнес 20 сентября 09:23
Банковские металлы в Азербайджане продолжают удорожание
Бизнес 19 сентября 10:49
Официальный курс маната к мировым валютам на 19 сентября
Бизнес 19 сентября 09:22
Лента новостей
МИД Туркменистана выразило Таджикистану непонимание
Туркменистан 12:33
Полиция Азербайджана изъяла незаконное оружие и боеприпасы
Общество 12:30
Мариана Василева: В развитии гимнастики в Азербайджане большая роль принадлежит президенту Федерации гимнастики Мехрибан Алиевой
Общество 12:23
Александр Лукашенко: Беларусь готова к расширению связей с Мали во всех сферах
Беларусь 12:23
Казахстан и Узбекистан совместно построят спутник
ИКТ 12:20
Производство стройматериалов в Азербайджане выросло на треть
Бизнес 12:19
"Экстремисты" открыли огонь по военному параду в Иране, десять убитых (ОБНОВЛЯЕТСЯ) (ФОТО)
Политика 12:16
Выплаты на рынке страхования жизни Азербайджана незначительно сократились
Бизнес 12:15
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи со смертью президента Вьетнама
Казахстан 11:54