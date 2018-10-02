Прошлогодняя девальвация сума сказалась на росте ВВП Узбекистана - АБР

БАКУ /Trend/ - В 2018 году рост ВВП Узбекистана составит 4,9 процента, говорится в отчёте Азиатского банка развития (АБР) «Обновленный обзор развития Азии 2018».

Напомним, что в апреле 2018 года банк прогнозировал, что экономика Узбекистана в 2018 году вырастет на 5,5 процента.

При этом эксперты АБР также снизили свой прогноз по росту ВВП Узбекистана в 2019 году с 5,6 процента до 5 процентов.

Основная причина снижения – затяжные последствия прошлогодней девальвации узбекского сума, говорится в отчете банка.

АБР отмечает, что рост инфляции в Узбекистане в 2018 году составит 16 процентов, а в 2019 году – 14 процентов.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев текущего года инфляция в стране составила 8,1 процента. Товары за месяц в среднем прибавили в цене 1,9 процента, а услуги – 1,2 процента.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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