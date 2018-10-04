IOSCO поможет Узбекистану в развитии рынка ценных бумаг

БАКУ /Trend/ - Узбекистан с визитом посетили уполномоченные представители Международной организации комиссий по ценным бумагам (International organization of securities commissions, IOSCO), передаёт "Подробно.uz".

Цель визита делегации ІОSСО в Узбекистан – изучение и выработка предложений по организации взаимодействия Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг Узбекистана с государственными регуляторами других стран – членов IOSCO в рамках многостороннего меморандума о взаимопонимании в отношении консультаций, сотрудничества и обмена информацией.

Этот меморандум, появившийся в 2002 году, устанавливает международную основу для трансграничного сотрудничества в области рынка капитала, определяет порядок проведения консультаций, сотрудничества и обмена информацией для совместной борьбы с трансграничным мошенничеством и преступлениями, которые ослабляют глобальные рынки и подрывают доверие инвесторов.

В ноябре 2017 года на встрече Скрининговой группы IOSCO была рассмотрена заявка Центра на присоединение к меморандуму, по итогам которой Узбекистану предложено проведение дополнительных мероприятий по дальнейшему совершенствованию законодательства.

Международная организация комиссий по ценным бумагам основана в 1983 году и является международной финансовой организацией, объединяющей национальные органы регулирования рынка ценных бумаг, именуемые в профессиональной среде комиссиями по ценным бумагам. Штаб-квартира организации находится в Мадриде.

Полноправными членами организации являются государственные регуляторы фондового рынка 128 стран. Всего членами IOSCO являются 220 государственных, негосударственных и международных организаций.

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