Центробанк озвучил объёмы золотовалютных резервов Узбекистана

БАКУ /Trend/ - К 1 декабря 2018 года валовые золотовалютные резервы Узбекистана уменьшились с 26,49 миллиарда долларов до 25,98 миллиарда долларов, передаёт в четверг Trend со ссылкой на Центральный банк Узбекистана.

Из общего объёма, 11,01 миллиарда долларов приходится на активы в иностранной валюте, а 14,97 миллиарда долларов – на монетарное золото.

Чистые золотовалютные резервы составили 25,29 миллиарда долларов против 25,71 миллиарда долларов 1 ноября.

Центробанк частично обуславливает уменьшение золотовалютных резервов в ноябре снижением цены золота с 1 296,5 до 1 220,45 доллара за тройскую унцию. Расчетное влияние на уменьшение составило 823,2 миллиона долларов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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