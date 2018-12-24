Узбекский сум продолжает снижаться к доллару США

24 декабря 2018 13:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 25 декабря, передаёт в понедельник Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Доллар продолжает медленно расти. На этой неделе американская валюта выросла на 13,96 сума. С завтрашнего дня один доллар будет стоить 8339,55 сума.

Евро на этой неделе также вырос. Европейская валюта выросла до 9479,57 сума, увеличившись на 65,83 сума по сравнению с прошлой неделей.

Российский рубль незначительно снизился. Его стоимость упала на 3,79 сума и составила 120,91 сума.

Официальный курс на 24 декабря составляет 8325,59 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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