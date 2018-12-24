Фермеры получат большое преимущество благодаря применению «Зеленого коридора» в Азербайджане - министр

24 декабря 2018 13:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Применение «Зеленого коридора» на таможенных границах Азербайджана предоставит большое преимущество фермерам.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в понедельник министр сельского хозяйства Инам Керимов на Форуме участников внешней торговли «Применение системы пропуска «Зеленый коридор»».

Как отметил министр, аграрная продукция портится достаточно быстро и с этой точки зрения, реализация проекта «Зеленого коридора» будет очень выгодной и полезной для фермеров.

Министр сообщил, что за 11 месяцев текущего года объем производства сельскохозяйственной продукции вырос на 4,6 процента, растительных продуктов на 6,6 процента, а продуктов животноводства на 2,7 процента.

"Приоритетом экономической политики главы государства является развитие ненефтяного сектора, а сфера сельского хозяйства занимает важное место в ненефтяном секторе", - отметил Керимов.

Министр добавил, что благодаря вниманию, уделяемому сфере сельского хозяйства, отрасль вышла на новый этап развития. Керимов подчеркнул важность роста производительности и выпуска качественной продукции.

"Для этого, в первую очередь, нужно создать благоприятные условия для производителей", - сказал Керимов, добавив, что Азербайджан является одной из стран, которая оказывает всемерную поддержку своим фермерам.

Важной задачей, по словам министра, также является поддержка фермеров с целью вывода производимой ими продукции, как на местные, так и на внешние рынки.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, в январе-ноябре 2018 года объем производства сельскохозяйственной продукции в стране в фактических ценах составил 6,6 миллиарда манатов (рост за год на 4,6 процента).

За указанный период производство продукции в сфере животноводства выросло на 2,7 процента (до 3,5 миллиарда манатов), а в сфере растениеводства – на 6,6 процента (до 3,1 миллиарда манатов).

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

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