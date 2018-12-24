Орхан Мамедов: Долю МСБ во внешней торговле Азербайджана планируется довести до 40%

БАКУ/Trend/ - Долю малого и среднего бизнеса во внешней торговле Азербайджана после 2025 года планируется довести до 40 процентов.

Об этом, согласно сообщению Trend, сказал в понедельник председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов на «Форуме участников внешней торговли: применение системы пропуска «Зеленый коридор»».

Мамедов отметил, что последовательная реализация стратегической линии, определенной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и систематические реформы, предпринятые в этой сфере, привели к значительному повышению качества государственных услуг для предпринимателей.

Председатель правления отметил, что Агентство привержено поддержке сектора малого и среднего бизнеса, проводит просветительскую деятельность среди представителей МСБ по механизмам государственной поддержки, а также упрощает их доступ к этой поддержке.

«Одной из ключевых задач, поставленных перед Агентством в рамках «Стратегической дорожной карты по производству потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства», является значительное увеличение доли экспорта этой продукции во внешней торговле страны. В связи с этим применение системы «Зеленого коридора» играет особую роль в таможенном регулировании внешнеэкономической деятельности», - сказал Орхан Мамедов.

По словам Мамедова, применение системы «Зеленого коридора» будет способствовать оптимизации процедур таможенного контроля, более гибкому и прозрачному осуществлению таможенного оформления и развитию отношений граждан с чиновниками на основе современных принципов управления.

«В то же время Агентство выступает в качестве компетентного органа по защите интересов МСБ в сфере сотрудничества «государство-предприниматель», в решении проблем, возникающих в ходе импортно-экспортных операций. Для обеспечения оперативности в этой области Агентство создало онлайн-платформу «Система поддержки предпринимателей», которая будет введена в эксплуатацию в ближайшее время», - сказал глава Агентства.

Мамедов также добавил, что в настоящее время Агентство работает над созданием Домов МСБ, и уже начато создание первого Дома МСБ в Баку.

«Спектр услуг, которые будут оказываться предпринимателям через эти дома, будет существенно расширен. Услуги в сфере таможенных службы также будут одной из важных государственных служб в этих домах, и в этом направлении предусматривается активное сотрудничество с Государственным таможенным комитетом», - сказал глава Агентства.

Мамедов также отметил, что одним из важных проектов Агентства является создание «Реестра МСБ» и формирование информации о различных государственных информационных ресурсах на основе единой базы данных по МСБ. Этот реестр может выполнять функцию информационной базы для прозрачной идентификации участников системы Зеленого коридора на основе уровней риска.

Глава Агентства также напомнил, что, учитывая необходимость сотрудничества во всех этих областях, восьмого августа текущего года между Государственным таможенным комитетом и Агентством был подписан меморандум о взаимопонимании.

«Выражая наше удовлетворение сотрудничеством с Государственным таможенным комитетом, мы считаем, что оно будет расширяться в будущем. Я уверен, что совместные меры помогут малым и средним предприятиям получать более качественные услуги, не теряя времени, и в конечном итоге будут способствовать увеличению их доли во внешней торговле», - сказал Мамедов.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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