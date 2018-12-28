НПЗ STAR огласил сроки выпуска первой продукции (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR азербайджанской госкомпании SOCAR выведет свою продукцию на рынок в январе 2019 года. Об этом сказал в пятницу турецким СМИ генеральный директор завода Месут Ильтер.

По словам гендиректора, завод планирует выйти на полную мощность в начале 2019 года.

Ильтер также опроверг опубликованную ранее в СМИ информацию о возможных задержках с выходом завода на полную мощность, отметив, что работы идут по графику.

Инвестиции в НПЗ должны были составить около 6,3 миллиарда долларов, и как отметил Ильтер, 90 процентов этих средств уже вложены. Однако гендиректор завода также добавил, что общий объем инвестиций до 2021 года планируется довести до семи миллиардов долларов. Дополнительные инвестиции планируется направить на расширение складских территорий и создание второго нефтехимического комплекса.

Отметим, что на НПЗ STAR будут производиться нафта, дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, авиационный керосин, нефтяной кокс, сжиженный газ и другие продукты. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals.

На сегодня долевое распределение в проекте следующее: 60 процентов принадлежат Rafineri Holding (в 100-процентном владении SOCAR Turkey Energy), которая ранее выкупила все 18,5 процента долевого участия Turcas Petrol в проекте, и 40 процентов - SOCAR.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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