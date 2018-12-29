Президент Казахстана рассказал об экономической ситуации в стране

29 декабря 2018 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал об экономической ситуации в стране, передает Trend в субботу со ссылкой на казахские СМИ.

«Несмотря на то, что турбулентность в мировой экономике очень большая, идут санкционное противостояние, торговые войны, наша экономика показала рост более 4 процентов – это выше мирового уровня», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе интервью.

Глава государства отметил, что инфляция держалась в коридоре 5-7 процентов.

«Золотовалютные резервы страны увеличились и достигли 88 миллиардов долларов США – это дает устойчивую деятельность нашего государства в случаях кризиса. Три месяца назад баррель нефти стоил почти 80 долларов, а сейчас ниже 60. Вот в таких условиях приходится работать», - сказал Назарбаев.

Президент Казахстана также отметил, что в стране введены новые 100 объектов производства в текущем году, а в целом работают 1 200 объектов.

«550 тысяч человек получили работу. В целом экономика, можно тоже считать, нормальная. Наши правительство, регионы, исполнительная власть делали все, что им необходимо делать. У нас есть цель, направление, куда мы должны идти, и мы точно идем к ней», - сказал Назарбаев.

(Автор: Рашид Ширинов)

Твиттер: @ShirinovRashid

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