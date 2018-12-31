В Азербайджане достигнуто рекордное за 20 лет производство коконов шелкопряда

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2018 года в Азербайджане было произведено 514 тонн коконов шелкопряда, что в 2,1 раза больше прошлогоднего показателя. Следует отметить, что это самый высокий показатель производства коконов шелкопряда в Азербайджане за последние 20 лет, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Всего же за 11 месяцев этого года объем производства сельскохозяйственной продукции в стране в фактических ценах составил 6,6 миллиарда манатов, что почти на 4,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным отчета, за указанный период производство продукции в сфере животноводства выросло на 2,7 процента (до 3,5 миллиарда манатов), а в сфере растениеводства – на 6,6 процента (до 3,1 миллиарда манатов).

В отчетный период в Азербайджане завершился сбор урожая. На начало декабря с полей было собрано более 3,06 миллионов тонн зерновых и зернобобовых (не считая кукурузы). Кроме того, за отчетный период с территории в 31,7 тысячи гектаров было собрано 226,8 тысячи тонн кукурузы.

За январь-ноябрь текущего года было собрано 889,4 тысячи тонн картофеля, 1 446,6 тысячи тонн овощей (рост за год на 5,6 процента), 401,6 тысячи тонн бахчевых культур (снижение на 8,2 процента), 998,4 тысячи тонн фруктов и ягод (рост на 8,1 процента), 154,8 тысячи тонн винограда (рост на 6,2 процента), 868,6 тонны чая (рост на 12,5 процента), 5,7 тысячи тонн табака (рост на 13,3 процента) и 24,2 тысячи тонн подсолнуха (снижение на 19,3 процента).

За отчетный период в стране было произведено 463,6 тысячи тонн мяса, 1,899 миллиона тонн молока, 1 534,7 миллиона яиц и 15,7 тысячи тонн шерсти. По сравнению с январем-ноябрем 2017 года производство мяса выросло на три процента, молока - на 2,8 процента, а производство яиц сократилось на 1,9 процента, шерсти - на 1,2 процента.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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