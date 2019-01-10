Саудовская Аравия и Азербайджан: готовится дорожная карта для инвестиций и турпотокa

БАКУ /Trend/ - Конфедерация ассоциаций туризма в Саудовской Аравии разрабатывает "дорожную карту", которая предусматривает содействие привлечению арабских туристов в Азербайджан, сказал Trend в пятницу исполнительный директор Ассоциации сотрудничества Азербайджана с арабскими странами (ААСС) Ялчын Алиев.

По его словам, "дорожная карта" рассчитана на пять лет. Все аспекты сотрудничества сторон будут координироваться с правительством в лице Государственного агентства по туризму Азербайджана. Алиев добавил, что арабская сторона также займется привлечением туристов в Азербайджан, и обеспечит годовой прирост инвестиций в страну на уровне как минимум пяти процентов.

Говоря о планах по расширению сотрудничества с арабскими странами, собеседник агентства отметил, что в этом году запланированы взаимные визиты азербайджанских делегаций в Катар, Кувейт, Саудовскую Аравию и Иорданию.

"В минувшем году Азербайджан посетили делегации из Иордании, Ирака, ОАЭ и Катара. Аналогичные встречи состоятся и в текущем году. Полагаю, что точные даты визитов будут определены до конца января. Кроме того, предусматривается проведение в Баку масштабного мероприятия - первого азербайджано-арабского инвестиционного форума. Этот вопрос будет обсужден на днях в Бейруте с Палатой арабских ассоциаций", - сказал Алиев.

Отметим, что до сегодняшнего дня государственные и частные компании Саудовской Аравии инвестировали в экономику Азербайджана около 370 миллионов долларов. Товарооборот между двумя странами [по данным Государственного комитета по статистике] в январе-ноябре 2018 года составил 17,7 миллиона долларов.

По данным Государственного комитета по статистике, в январе-ноябре 2018 года в Азербайджан прибыли 2,63 миллиона иностранцев или лиц без гражданства из 195 стран. Около 2,7 процента из прибывших в страну приходятся на граждан Саудовской Аравии.

В течение 11 месяцев прошлого года наибольший рост среди приехавших наблюдался среди граждан стран Персидского залива (за исключением ОАЭ и Ирана). В сравнении с январем-ноябрем 2017 года число приехавших в страну граждан Саудовской Аравии выросло в 2,2 раза, граждан Бахрейна – в 2,1 раза, Кувейта – в 1,9 раза, Катара – в 1,6 раза, Ирака – на 10,4 процента, Омана - на 8,5 процента.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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