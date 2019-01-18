Buta Airways будет выполнять рейсы в Одессу и Харьков

БАКУ /Trend/ - Лоукостер Buta Airways начнет выполнять прямые рейсы из Баку в еще два города Украины – Одессу и Харьков, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Рейсы в Одессу будут выполняться с 16 мая по четвергам и воскресеньям, в Харьков – с третьего мая по вторникам и пятницам.

Открытие новых направлений в Украине позволит еще больше увеличить туристический поток между двумя странами. Отметим, что авиакомпания Buta Airways уже выполняет регулярные рейсы между Баку и Киевом.

Минимальный тариф в Одессу и Харьков, как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону).

Авиабилеты уже можно приобрести на официальном сайте (по тарифам «Бюджет» и «Стандарт»), а также в офисах продаж авиакомпании (по тарифу «Супер»).

Будучи лоукостером в минимальном тарифе «Бюджет» такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете предлагаются в качестве платных опций.

Тариф «Супер», доступный для покупки в офисах продаж, включает провоз багажа (до 23 килограммов), ручной клади (до десяти килограммов), а также бесплатную регистрацию в аэропорту.

Онлайн-регистрация на сайте открывается за 24 часа, закрывается за два часа до вылета и во всех тарифах является бесплатной.

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Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен первого сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

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