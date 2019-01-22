Беларусь и Азербайджан могут начать совместное производство молочных продуктов

Беларусь предлагает Азербайджану рассмотреть возможность создания совместного производства молочных продуктов.

С этим предложением выступил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый на встрече с находящимся в Минске главой исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамовым, передает во вторник Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"С вашей площадки очень удобно работать вместе на рынки третьих государств", - отметил вице-премьер.

Стороны также обсудили налаживание производства электробусов в Гяндже. Этот вопрос в настоящее время прорабатывается ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" и Гянджинским автомобильным заводом.

Михаил Русый отметил большие перспективы в развитии отношений Беларуси как с Гянджой, так и с Азербайджаном в целом. "Гянджа - уникальный регион для реализации целого ряда инвестиционных проектов. В серьезной проработке новые технологии по созданию совместного производства по выпуску электробусов на базе вашего предприятия [Гянджинского автомобильного завода], - сказал вице-премьер. - Уже обсудили перспективы, в том числе вопросы передачи технологий, сопровождения, чтобы совместное предприятие было очень крепким, работало с учетом локализации, которая позволит включить в оборот все наши имеющиеся мощности".

Две страны также работают над созданием производства тракторов в Турции. "С вашей базой будем работать с Турецкой Республикой. Думаю, что в апреле оценим первые результаты. Это довольно серьезный, амбициозный проект, который говорит о том, что трансграничное, межгосударственное сотрудничество трех государств выходит на довольно высокий уровень", - отметил Михаил Русый.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.