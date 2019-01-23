Работу в регионах Азербайджана необходимо сделать более привлекательной для молодежи

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане должна и дальше совершенствоваться система поощрения работы молодежи в сельской местности, и повышаться ее уровень жизни. Об этом на конференции «Занятость молодежи: взгляды, призывы и перспективы работодателей» сказал председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) Саттар Мехбалыев, сообщает в среду Trend.

По его словам, также необходимо усилить контроль за тем, чтобы демобилизованная из армии молодежь восстанавливалась на прежнюю работу, добиваться того, чтобы она обеспечивалась работой, соответствующей специальности.

Председатель КПА отметил, что для усиления социальной защиты работающих, ищущих работу и безработных граждан важны формирование и применение системы страхования от безработицы, опирающейся на международный опыт.

По словам председателя Конфедерации, более 25 процентов населения, занятого в экономической сфере - это молодежь в возрасте 15-29 лет. «В среднем, ежегодно университеты оканчивают 33-35 тысяч студентов», - сказал он.

Мехбалыев отметил, что по Стратегии занятости Азербайджана на 2019-2030 годы, удельный вес молодежи, не занятой на рынке труда и не получающей образования (15-24 лет) до 2030 года предусматривается снизить до 15 процентов, и до 2025 года для всех групп населения, в частности, для молодежи, женщин и лиц с инвалидностью, планируется добиться эффективной занятости и достойного труда.

Председатель Конфедерации считает, что на новых предприятиях, создаваемых в регионах, необходимо уделять внимание установлению особых квот для обеспечения молодежи работой.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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