В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства

29 января 2019 16:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане готовится Государственная программа по развитию рыболовства.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на конференции, посвященной итогам реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 годах".

Министр отметил, что в новом документе будут отражены основные законы и правила, направленные на поддержку этого сегмента аграрного сектора.

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