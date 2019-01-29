В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане готовится Государственная программа по развитию рыболовства.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на конференции, посвященной итогам реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 годах".

Министр отметил, что в новом документе будут отражены основные законы и правила, направленные на поддержку этого сегмента аграрного сектора.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.