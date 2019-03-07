Азербайджан расширяет сеть агропарков

7 марта 2019 00:24 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Джоджуг Марджанлы появится "Друг МСБ"
Бизнес 28 февраля 16:28
В Азербайджане завершен пилотный проект в сфере женского предпринимательства
Бизнес 20 февраля 17:39
Азербайджанский банк продолжает беззалоговое кредитование женщин-предпринимателей
Бизнес 19 февраля 11:56
Узбекистан увеличил импорт растительного масла на 42,1 процента
Экономика 15 февраля 17:53
Узбекистан и МОТ подготовят новый Трудовой кодекс страны
Экономика 12 февраля 21:02
В столице Узбекистана снесут около 240 домов для строительства Yunusabad Business City
Бизнес 12 февраля 16:42
Лента новостей
Во Франции заявили, что до призывов ООН расследовали применение силы на протестах
Европа 04:52
Азербайджан - образцовое государство: раввины США
Политика 04:37
Азербайджан и Италия подтвердили энергосотрудничество как новый импульс в развитии отношений
Политика 04:23
Amazon закроет почти 90 мини-магазинов в США
США 04:00
На северо-западе Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,5
США 03:27
"Порту" в дополнительное время обыграл "Рому" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Спорт 02:56
Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Джелалабаде
Другие страны 02:35
"Манчестер Юнайтед" победил ПСЖ и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу
Спорт 02:12
Израиль задействовал систему ПВО после запуска ракеты из сектора Газа
Израиль 01:45