IMIC: В Азербайджане есть все ресурсы для успешного развития бизнес-среды (ИНТЕРВЬЮ) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Интервью с исполнительным директором компании IMIC Джавидом Ахундовым.

- Расскажите о возглавляемой вами компании поподробнее – чем занимается IMIC?

- Инвестиционная группа компаний IMIC занимается управлением инвестициями по широкому спектру активов; в портфолио включены успешные компании, оперирующие в диверсифицированных отраслях экономики. Управление компаниями происходит путем выработки единой тактики и стратегии ведения бизнеса, координации межфирменных связей, предоставление консультационных и технических услуг, а также финансирование капиталовложений в разработку новых активов и продукций. Все активы действуют как один единый экономический субъект, который контролируется и управляется из общего источника. Инвестиционные решения нашей группы основаны на дифференцированном мышлении о динамике бизнес-среды в Азербайджане и глубоком анализе высококвалифицированной команды IMIC. Наша компания особенно заинтересована во внедрении ноу-хау технологий, высокотехнологичных решений и альтернативных методов, и идей в бизнес сферу Азербайджана.

- Джавид, а что скажите в целом о ведении бизнеса в Азербайджане в сегодняшних реалиях? Какова ситуация с малым и средним бизнесом в Азербайджане сегодня?

- Предпринимательство всегда имело и имеет большое значение для экономического роста страны. Динамика ведения бизнеса, как за рубежом, так и в Азербайджане меняется довольно быстрыми темпами, за которыми порой очень сложно угнаться.

Сравнительно недавний отчет Doing Business (http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/azerbaijan/AZE.pdf) дал ряд очень оптимистичных и положительных прогнозов в целом по общей ситуации ведения бизнеса в Азербайджане.

Наша страна добилась большого успеха, войдя в десятку лучших стран, показавшим значительные улучшения, что стало возможным благодаря важным реформам, реализованным нашим государством в 2017 и 2018 годах. Большинство из этих реформ связано с институциональными изменениями. (https://www.trend.az/business/economy/2973836.html).

В последнее десятилетие Азербайджан продемонстрировал феноменальные результаты экономического роста, но недавние экономические проблемы показали, что все еще есть некоторые недостатки, которые следует устранить.

Нефтяная зависимость все еще находится на высоком уровне, а большая волатильность цен на нефть делает азербайджанскую экономику уязвимой к колебаниям стоимости на этот продукт. Следовательно, для того, чтобы снизить зависимость экономики от нефтяного сектора, развитие малого и среднего бизнеса в Азербайджане должно стать одним из главных приоритетов.

Здоровый частный сектор является фундаментальным фактором, благодаря которому экономика страны развивается и процветает. Развитие бизнеса стимулирует рост экономики за счет создания новых рабочих мест и дополнительного дохода, которые можно распределять внутри страны, направив в стимулирование инвестиционного процесса.

- Ваше мнение по поводу того, почему следует развивать именно малый и средний бизнес в Азербайджане, в частности стартапы?

Большая часть нынешних мировых гигантов, таких как Google. Amazon, Uber в свое время начинали именно с малого бизнеса, и только после некоторого времени они превратились в глобальные компании. Стартап это тот же малый бизнес, главной отличительной частью которого является присутствие новаторской идеи, решения, продукта или услуги. Успешность стартапа также зависит от того насколько созданный продукт или услуга будут иметь практическую ценность Практичной и инновационной может быть уникальная бизнес-модель или инструменты бизнес-процессов. Многие страны, такие как Израиль. Швеция, Корея, совершили огромный экономический технологический прорыв благодаря стартапам. Со временем понятие стартапа перешло и в другие отрасли малого бизнеса и предпринимательства.

Сегодня стартапы играют очень важную роль в росте экономики во всех развитых странах, способствуют в повышении уровня экономической активности нации, что в целом необходимо как для расширения экономики, так и для трудоустройства населения.

Вы удивитесь, но глобальные статистические данные показывают, что стартапы создают больше рабочих мест, чем крупные компании или предприятия, в числе которых входят даже международные экономические гиганты. Стартапы способствуют улучшению технологического преимущества, что значительно повышает уровень благосостояния нации и приводит к росту ВВП. К примеру, 40 лет назад экономика зависела больше от природных, чем от человеческих ресурсов. С годами технология изменила это соотношение. Страны с более высоким интеллектуальным капиталом, которые могут разрабатывать более эффективные и производительные технологии или более квалифицированную базу навыков, начали процветать в экономическом плане.

- Что скажите о поддержке государством стартапов?

- Скажу, что существует большая потребность определенных прогрессивных мер со стороны правительства для поощрения стартапов и обеспечения помощи в ключевых областях, включая налоговую ясность, доступ к финансированию и лицензирование. В Азербайджане есть все ресурсы для успешного развития бизнес-среды; удобное географическое расположение, низкие по сравнению с западом цена для проживания и большой пул талантливых кадров. При правильной поддержке со стороны государства эти факторы будут иметь огромную роль для развития стартапов.

Финансирование является очень сложной задачей для стартапов. Получить кредит для стартапа чрезвычайно сложно. Каждый предприниматель уверен, что у него все обязательно получится и его ждет успех. Но очень часто малые предприятия терпят неудачу, и инвесторы это прекрасно знают, поэтому и возникают определенные сложности в получении кредита со стороны финансовых организаций.

Важным препятствием, с которым сталкиваются предприниматели, - это слабое присутствие государственного регулирования; предприниматели сталкиваются с многочисленными бюрократическими барьерами, мешающими беспрепятственному ведению деловых операций. Для большего эффекта правительству необходимо сократить по максимуму бюрократическую волокиту и четко упорядочить правила. Экономические и нормативные барьеры мешают стартапам развиваться и прогрессировать. Успешная бизнес инкубация, применяемая в развитых странах, включает благоприятную среду, облегчающую создание новых предприятий и реализацию потенциального роста. Она дает таким предприятиям доступ к широкому спектру ресурсов для развития бизнеса. Насколько мне известно соответствующие государственные структуры уже начали работы в данном направлении.

- Очередной проект IMIC под названием «Qazan» связан именно со стартапами – было бы интересно узнать о данном проекте?

Глобальная экономика претерпела ряд изменений, связанных с демографическими тенденциями, развитием технологий, ускорением инноваций и глобализацией. Все это привело к тому, что сегодня требуется значительная необходимость повышения уровня предпринимательства, что также играет решающую роль в улучшении роста и развития экономики. Международные эксперты говорят, что именно бизнес-инкубаторы могут стать и становятся основой программ экономического развития стран.

«Qazan» - это бизнес-инкубатор, который будет заниматься поддержкой перспективных предпринимателей на каждом этапе развития: начиная с подготовки идей и постройки бизнес-модели, заканчивая финансированием, коммерциализацией. Наш проект будет включать в себя процессы, которые будут способствовать поддержке развития стартапов. Эти процессы будут включать в себя отбор и поддержку перспективных и инновационных идей, решения для наиболее эффективного формирования бизнес модели варианты финансирования и выведения компаний на прибыль. Дополнительно оказывает всестороннюю юридическую, технологическую, финансовую и информативную помощь. Эти процессы разрабатываются и управляются руководством инкубатора, которым станет профессиональная многопрофильная команда IMIC.

Главная цель инкубатора Qazan - создание успешных и финансово жизнеспособных фирм, которые могут выжить на рынке самостоятельно. Наша команда будет всячески помогать начинающему бизнесу встать на ноги.

- Расскажите подробнее Что следует ожидать от бизнес-инкубатора «Qazan»?

- «Qazan» однозначно окажет положительное влияние на стимулирование развития бизнес сектора в Азербайджане, привлечение иностранного капитала, появления новых рабочих мест, а также поиску новых методов решения старых проблем.

К главному плюсу данного проекта можно отнести непосредственный доступ к капиталу. С прошедшими отбор комитета по инвестициям авторами стартапов нами будут проводиться встречи, по итогам которых заключены договора о неразглашении информации. Каждый желающий может подать заявку на участие в «Qazan» - для этого следует пройти по следующей ссылке, где все подробно расписано.

После заключения договоров, успешные идеи будут участвовать в процессе ускорения, где получат полную всестороннюю поддержку со стороны высококвалифицированной команды IMIC и будут вовлечены в процесс создания и управления бизнесом. Все проекты, выбранные инвестиционным комитетом, получат прямые инвестиции от I.M.I.C.

Помимо доступа к капиталу, отобранным стартапам будет предоставлен консалтинг и административная помощь. Каждый стартап нуждается в профессиональном руководстве и направлении в том, как успешно конкурировать с признанными игроками в определенной отрасли. «Qazan» подключит к своим сетям опытных предпринимателей, которые могут предоставить руководство и оперативную помощь для начинающих компаний и это дорогого стоит, так как их многолетний профессиональный опыт бесценен. Инвестиционный комитет «Qazan» будет состоять именно из таких людей – представителей бизнеса и управления из различных сфер, являющихся успешными людьми в своей профессии.

Также менеджеры и сотрудники нашего инкубатора часто могут предоставить полезные советы и нужную и важную информацию по широкому спектру вопросов бизнеса, от маркетинга до финансирования, расширения бизнеса. Отмечу, что владельцы малого бизнеса должны помнить, что люди, отвечающие за координацию инкубатора, как правило, хорошо осведомлены о различных аспектах бизнес сферы. Они являются профессиональным и очень нужным ресурсом, который следует полностью использовать.

Еще отмечу взаимодействие и синергию. Тесные рабочие отношения между авторами стартапов инкубатора «Qazan» создадут синергию. И даже после того, как стартапы покинут бизнес-инкубатор, соединения и сети, установленные через эти отношения, сохранятся еще в течение длительного времени. Начинающие предприниматели могут ободрять и всячески морально поддерживать друг друга, а сотрудники могут делиться идеями о новых подходах к старым нерешенным проблемам. Также авторы стартапов могут планировать совместные маркетинговые кампании, тесно сотрудничая в разработке продуктов. Всему этому будет способствовать coworking площадка, которая будет открыта также в одном из наших проектов – «Sabah Residence», работа над которым идет полным ходом.

- Разъясните еще один важный момент – почему «Qazan» выгоден Азербайджану не только в экономическом, но и социальном плане, а также каким вы видите будущее проекта

- Одна из важных целей «Qazan» - стимулирование развития нового бизнеса в Азербайджане. Общепринято, что малые предприятия и в особенности стартапы в развивающихся странах не имеют необходимых ресурсов для эффективного расширения и развития своего бизнеса. Бизнес-инкубаторы подобные «Qazan» играют важную роль в развитии и росте бизнеса, а также стартап экосферы.

Развитие предпринимательства – это наиболее эффективный способ ускорить экономический рост нации. Порой маленькая идея с инновационным решением превращается в успешную компанию, которая может изменить будущее того, кто является ее автором. Поэтому, если у вас есть идея, не следует блокировать свои мечты из-за страха провала и риска. Именно стартапы, как бы это громко не звучало, могут изменить мир в целом, и в ближайшие годы все больше и больше стартапов будут расти, и развиваться вместе с инновациями и творчеством. И основной вывод в том, что стартапы важны и просто необходимы для экономического роста нашей нации.

В ближайших планах у нас вывезти самые интересные и успешные азербайджанские стартапы, отобранные «Qazan», на международный уровень, а также оказание всяческого возможного содействия в привлечении дополнительных инвестиций в азербайджанскую экономику.

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