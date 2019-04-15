В Азербайджане продолжается приватизация госимущества (ФОТО)

15 апреля 2019 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по вопросам имущества 14 мая текущего года проведет очередной аукцион.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Комитет, на этот раз на торги будут выставлены, 15 акционерных обществ, малые государственные предприятия и объекты в количестве 31 недостроенных строений и участков нежилого фонда и семь транспортных средств.

Вынесенные на приватизацию малые государственные предприятия отличаются, как местом расположения, так и ценой и сферой деятельности. Самый крупный из этих объектов - вспомогательное хозяйство “Юкселиш” площадью 975 тысяч квадратных метров, расположенное в селе Пейк Сальянского района. Нежилые участки находятся в Баку и Гяндже, соответственно, площадью 22,2 квадратных метров на улице С.Вургуна, Сабаильского района Баку, и 29,4 квадратных метра на улице Деде Горгуд, Кяпазского района Гянджи.

Пакеты акций 30-45 процентов различных акционерных обществ, действующих в области транспорта, ремонта и строительства, промышленности и других, также будут выставлены на торги.

Среди транспортных средств автомобили марок "Nissan", "Mercedes", "Rexton" 1994-2007 годов выпуска и другие транспортные средства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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