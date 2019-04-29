МИД: Словения готова рассмотреть дополнительные меры по расширению сотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзив)

29 апреля 2019 22:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Словения готова рассмотреть дополнительные меры для расширения сотрудничества с Азербайджаном, сказали Trend в МИД Словении.

"Между Словенией и Азербайджаном существуют хорошие двусторонние отношения, открытых вопросов нет. Мы должны определить области сотрудничества, которые представляют взаимный интерес, поскольку есть много возможностей для расширения нашего сотрудничества, особенно в культурной, научной и экономической сферах. Словения также поддерживает сотрудничество Азербайджана с Европейским союзом", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что экономическое сотрудничество между Словенией и Азербайджаном основано, главным образом, на торговле. "В 2018 году товарооборот между Словенией и Азербайджаном достиг 26,9 миллиона евро. Словенский экспорт в Азербайджан составил 15,1 миллиона евро, а словенский импорт из Азербайджана - 11,7 миллиона ​​евро", - сказали в МИД.

При этом в министерстве заявили, что экономическое сотрудничество имеет потенциал для роста.

"Для активизации экономического сотрудничества необходим более регулярный политический и экономический диалог, а также обмен бизнес-делегациями. Вся деятельность, которая приносит взаимное доверие, дружбу и обмен информацией о возможностях бизнеса, всегда является важным элементом для развития сотрудничества ", - сказали в МИД.

В министерстве также коснулись перспектив открытия посольства Словении в Баку.

"В настоящее время в Баку действует почетный консул Словении Эльнур Аллахвердиев, и мы очень довольны его работой. Открытие посольства в Баку на данный момент не предусмотрено", - сказали в МИД Словении.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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