Граждане Азербайджана смогут обращаться в службы занятости в электронном виде

БАКУ /Trend/ - Созданная в централизованной онлайн информационной системе министерства труда и соцзащиты Азербайджана подсистема “занятости”, позволит гражданам Азербайджана пользоваться службами занятости в электронном виде, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Согласно информации источника, посредством этой подсистемы будет создана база данных, которая даст возможность гражданам получать информацию о имеющихся вакансиях.

Граждане смогут создать свой личный кабинет, пройдя регистрацию через порталы e-sosial или e-gov.az. Далее можно будет ознакомиться со списком свободных вакансий, а также, с действующими проектами занятости, в частности, с курсами профессиональной подготовки, программой самозанятости, мерами профориентации, трудовыми ярмарками, мероприятиями “первый шаг в карьере”.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @1nasirzade

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