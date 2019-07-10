Грузоперевозки авиатранспортом в Турции сократились более чем на 10 процентов

10 июля 2019 10:18 (UTC+04:00)

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