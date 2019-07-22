Brent вновь дорожает после падения

БАКУ /Trend/ - В результате снижения стоимости нефтяных фьючерсов эталонной нефти Brent на международных биржах почти на девять процентов, до 61 доллара, цены вновь поднялись до 63 долларов. На основании анализа, прогнозируется рост цен до 66 долларов. Как сообщает в понедельник Trend , об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Статистические данные из США о нефтяных запасах в хранилищах, передаваемые на этой неделе в среду в 18:30, окажут сильное воздействие на цену нефти.

Аналитики InvestAZ также представили состояние на данный момент на международных финансовых рынках и краткосрочные ожидаемые прогнозы.

Евро

Торги валютной пары EUR/USD ведутся на уровне 1,12 доллара перед новым объявлением Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг о решении по процентной ставке и будущей политике. Аналитики не ожидают, что ЕЦБ изменит свои процентные ставки, но он может раскрыть новую стратегию денежно-кредитной политики для поддержки экономики. Говоря об этом в начале июня, президент банка возлагал большие надежды на рынки. Прогнозы мирового фондового рынка о том, что евро может вырасти до 1,14 доллара, остаются актуальными.

Британский фунт стерлингов

Курс британского фунта стерлингов по отношению к доллару США на 0,01 доллара, до 1,25 доллара, может подняться до отметки 1,26 доллара. 23 июля Консервативная партия Британии объявит, кто выиграл финальный раунд выборов лидера тори - Александер Борис де Пфеффель Джонсон или Джереми Ричард Стрейншем Хант. Парламент страны пытается смягчить влияние brexit с помощью новых законов.

Турецкая лира

Вероятность нарастания политической напряженности между Турцией и Европой повысила официальный курс доллара США по отношению к турецкой лире. Так, считают аналитики, если торги продолжатся по цене 5,6 лир, то ожидается подорожание до 5,72 и 5,8 лир. В то же время новое решение по процентной ставке, которое будет принято ЦБ Турции в 15:00 по бакинскому времени в четверг, находится в центре внимания инвесторов. Прогнозируется снижение процентных ставок.

Золото

Вероятность снижения процентных ставок центральных банков и снижения курса доллара на международных биржах привели к росту золота на рынках драгоценных металлов до 1453 долларов США (45,3 доллара за грамм) на прошлой неделе. Ожидается, что цена за унцию вырастет до 1464 долларов (45,3 долларов за грамм).

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @1nasirzade

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