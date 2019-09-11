За восемь месяцев 2019 года пассажиропоток в аэропортах Азербайджана составил 3,8 млн человек

БАКУ/Trend/ - В январе-августе 2019 года число пассажиров, обслуженных в международных аэропортах Азербайджана, составило 3,81 миллиона человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Из общего числа пассажиров 3, 21 миллиона человек или 85 процентов пришлось на столичный аэропорт – Международный аэропорт Гейдар Алиев, что на 5,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За восемь месяцев текущего года 450 тысяч человек обслужил аэропорт Нахчывана, на третьем месте аэропорт города Гянджи – 101 тысяча обслуженных пассажиров.

За отчетный период Национальный авиаперевозчик AZAL обслужил 1,4 миллиона пассажиров, а азербайджанский лоукостер Buta Airways – 382 тысячи человек.

Пассажиропоток на международных рейсах в столичном аэропорту составил 2,8 миллиона человек. В десятку лидеров по пассажиропотоку, помимо национальных авиакомпаний, также вошли турецкая авиакомпания Turkish Airlines (329 тысяч пассажиров), FlyDubai (ОАЭ, 178 тысяч), «Аэрофлот» (Россия, 134 тысяч), AirArabia (ОАЭ, 117 тысяч), «МАУ» (Украина, 83 тысяч), Qatar Airways (Катар, 74 тысяч), Lufthansa (Германия, 46 тысяч) и SCAT (Казахстан, 40 тысяч).

Число активных пассажирских авиакомпаний в Международном аэропорту Гейдар Алиев в августе 2019 года составило 33. В общей сложности они выполнили рейсы по более 60 различным направлениям.

В настоящее время в аэропорт Баку выполняют прямые рейсы шесть зарубежных лоукостеров - WizzAir (Будапешт), AirBaltic (Рига), Pegasus (Измир), flyNAS (Эр-Рияд) flyDubai (Дубай) и AirArabia (Шарджа).

Отметим, что из аэропортов Гянджи и Нахчывана выполняются прямые рейсы в Москву и Стамбул. Также национальный авиаперевозчик AZAL выполняет регулярные прямые рейсы из Габалы и Лянкярани в Москву и обратно.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

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