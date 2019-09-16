В Мингячевире приступит к деятельности служба "Друг МСБ" (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - До конца текущего года откроется очередная служба "Друг МСБ" Агентства развития малого и среднего бизнеса (Агентство МСБ). Об этом заявил Trend председатель правления Агентства МСБ Орхан Мамедов.

По словам председателя, служба "Друг МСБ", откроется в Мингячевире.

«В дальнейшем мы планируем открыть офисы Агентства МСБ во всех регионах страны. В настоящее время Агентство работает над проектом «Дома малого и среднего бизнеса», который будет функционировать в формате « Единого окна» для оказания поддержки предпринимателям - субъектам малого и среднего бизнеса. Полагаю, что служба «Дом МСБ» сыграет значимую роль в дальнейшем совершенствовании деятельности Агентства, а также в развитии малого и среднего предпринимательства в Азербайджане», - сказал Орхан Мамедов.

Председатель правления Агентства, отметил, что согласно указу главы государства в целях проведения исследований внутреннего рынка будет оказана финансовая поддержка микро, малому и среднему бизнесу.

"Государство оплатит 80 процентов расходов на исследования внутреннего рынка, проводимых на основе обращений субъектов микро предпринимательства, и 50 процентов - для субъектов малого предпринимательства. В целом размер средств, выделяемых на каждое исследование, предусмотрен до 20 тысяч манатов", - сказал Мамедов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства. Согласно указу было создано публичное юридическое лицо Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.

Служба «Дом МСБ» будет оказывать ряд услуг, в том числе по проведению тренингов, оказанию консалтинговых, информационных, финансовых и других услуг.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.