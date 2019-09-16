В Мингячевире приступит к деятельности служба "Друг МСБ" (Эксклюзив)

16 сентября 2019 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До конца текущего года откроется очередная служба "Друг МСБ" Агентства развития малого и среднего бизнеса (Агентство МСБ). Об этом заявил Trend председатель правления Агентства МСБ Орхан Мамедов.

По словам председателя, служба "Друг МСБ", откроется в Мингячевире.

«В дальнейшем мы планируем открыть офисы Агентства МСБ во всех регионах страны. В настоящее время Агентство работает над проектом «Дома малого и среднего бизнеса», который будет функционировать в формате « Единого окна» для оказания поддержки предпринимателям - субъектам малого и среднего бизнеса. Полагаю, что служба «Дом МСБ» сыграет значимую роль в дальнейшем совершенствовании деятельности Агентства, а также в развитии малого и среднего предпринимательства в Азербайджане», - сказал Орхан Мамедов.

Председатель правления Агентства, отметил, что согласно указу главы государства в целях проведения исследований внутреннего рынка будет оказана финансовая поддержка микро, малому и среднему бизнесу.

"Государство оплатит 80 процентов расходов на исследования внутреннего рынка, проводимых на основе обращений субъектов микро предпринимательства, и 50 процентов - для субъектов малого предпринимательства. В целом размер средств, выделяемых на каждое исследование, предусмотрен до 20 тысяч манатов", - сказал Мамедов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства. Согласно указу было создано публичное юридическое лицо Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.

Служба «Дом МСБ» будет оказывать ряд услуг, в том числе по проведению тренингов, оказанию консалтинговых, информационных, финансовых и других услуг.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанское предприятие расширяет ассортимент кондитерских изделий
Бизнес 13:00
В Баку проходит заседание межправкомиссии по экономсотрудничеству между Азербайджаном и Турцией
Экономика 12:33
Азербайджан откроет очередной винный дом за рубежом — замминистра (Эксклюзив)
Бизнес 08:00
Глава МИД Азербайджана отбыл с визитом в Европу
Политика 15 сентября 19:24
Вице-президент Турции прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Политика 15 сентября 18:35
В рамках 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике прошла акция по посадке деревьев (ФОТО)
Азербайджан 15 сентября 16:51
Лента новостей
Али Керимли ведет сторонников к пропасти - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 14:09
Египет поддержит Узбекистан при вступлении в ВТО
Бизнес 14:07
Результаты выступлений азербайджанских гимнасток на Чемпионате мира в Баку(ФОТО)
Общество 13:59
Более чем на половину сократилось число граждан Турции, ищущих работу в Азербайджане
Турция 13:53
Продовольствие и спиртные напитки из Азербайджана продемонстрированы на выставке в Польше (ФОТО)
Бизнес 13:53
Сократилось число граждан Турции, ищущих работу в Азербайджане
Турция 13:46
Чехия остается традиционным экономическим партнером Грузии (Эксклюзив)
Бизнес 13:42
В связи с «Днем нефтяника» в Nikoil Bank стартует скидочная кредитная кампания
Финансы 13:39
В Баку осуществляется продажа продуктов под брендом «Из села в город» (ФОТО)
Бизнес 13:30